Češi chtějí bojovat za Ukrajinu. Měli by mít možnost, zní od některých politiků

„Dostáváme hodně žádostí, že lidé chtějí tam jet, ale my to nemůžeme nijakým způsobem koordinovat, je to jejich rozhodnutí, protože víme, že to české zákony nedovolují. Kdyby se někdo rozhodl tam jet, tak to určitě nebude s naší pomocí, protože my české zákony neporušujeme,“ uvedl ukrajinský velvyslanec v sobotu v ČT.

Před zapojením do bojů na Ukrajině varovala Čechy v těchto dnech i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Takový čin zakazuje trestní zákoník se sazbou až pěti let.

A co takhle slíbit zastavení trestního stíhání dle par. 321 tr.z. (služba v cizím vojsku) komukoliv, kdo půjde bránit Ukrajinu? https://t.co/U9x7dl4GjP — Jan Hamáček (@jhamacek) February 25, 2022

Tématu se chytl exministr a bývalý šéf ČSSD Hamáček, který na Twitteru napsal směrem k prezidentovi Miloši Zemanovi: „A co takhle slíbit zastavení trestního stíhání dle § 321 tr. z. (služba v cizím vojsku) komukoliv, kdo půjde bránit Ukrajinu?“

Senátor Václav Láska (SEN21) k tomu na Facebooku dodal: „K diskuzi o trestnosti účasti v bojích na straně ukrajinské armády proti okupantům. Myslím si, že takové jednání by trestným činem nebylo. Nebylo by to totiž jednání škodlivé pro společnost (což jednání kvalifikované jako trestný čin být musí).“

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR disponuje bankovním účtem, na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný nákup obranného materiálu.

Za shromážděné peníze vybereme obranný materiál, který nejvíce potřebují Ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny.



č.ú. 304452700/0300



Děkujeme! pic.twitter.com/iAyJQyolyV — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 26, 2022

Vede jej k tomu prý „jednoduchá úvaha“. „Oficiální a veřejně prezentovaný postoj české vlády a českých autorit je „na Ukrajině se bojuje i za nás“. Pokud to někdo vyslyší a pomůže ukrajinské armádě aktivně v tom boji, v čem by byla ta požadovaná škodlivost jeho jednání pro společnost? Je to můj názor a samozřejmě jsem připraven ho hájit i jako advokát pro bono, pokud by kdokoli takovou právní pomoc potřeboval,“ dodal Láska.

K diskuzi o trestnosti účasti v bojích na straně ukrajinské armády proti okupantům. Myslím si, že takové jednání by... Zveřejnil(a) Václav Láska - Právo s Láskou dne Sobota 26. února 2022

Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) posléze na síti vybídl Lásku, ať v tomto směru v Senátu iniciuje explicitní výjimku v zákoně.

Trestní zákoník totiž hovoří o trestném činu služby v cizích ozbrojených silách v § 321. Tomu, kdo se tohoto činu dopustí, tedy kdo koná službu ve vojsku či ozbrojených silách cizího státu, hrozí trest odnětí svobody až na pět let. „Ustanovení ale předvídá výjimky, které jsou podrobněji upraveny v branném zákoně. Podle něho může český občan vstoupit do ozbrojených sil jiného státu, a to za tří situací,“ uvedla Veronika Bílková z Ústavu mezinárodních vztahů v komentáři pro Lidové noviny.