Bývalý velvyslanec v OSN: Lepší nedokonalá Rada bezpečnosti než světová apokalypsa

„V současném světě je to silný anachronismus. Podle mě jediná síla, která by mohla tu reformu přivodit, by byla totální destrukce světa. Apokalypsa, zrušení globálního světového řádu. A pak by se to začalo asi stavět znova, pokud by bylo ještě co stavět. A já pořád říkám, že je lepší mít hodně nedokonalou Radu bezpečnosti než mít tuhle apokalypsu,” upozorňuje Kára.