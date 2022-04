Bradáčová: Dostat válečné zločince bude složité, ale důkazy shromáždíme

Bude to jak formou elektronického, tak tištěného dotazníku, abychom uprchlíky zkontaktovali. Následně začnou standardně probíhat výslechy. Půjde skutečně o průřez všech institucí, státních i neziskových, které mohou přispět. Spuštěna bude v následujících týdnech.

Měla by obecně vést k identifikaci možných svědků, přímých či nepřímých, a samozřejmě obětí trestných činů.

Patří mezi ně zločin, pro který už bylo v ČR zahájeno trestní řízení. Tím je použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje. To řízení už zahájila Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Potom jsou tu další válečné zločiny a dopadá na ně zásada univerzality – válečná krutost, perzekuce obyvatelstva a plenění v prostoru válečných operací.

To předbíháme. Ale ano, celý ten proces je složitý. Ale to nemůže bránit v zajišťování důkazů.

A dopadá to na všechny násilné trestné činy právě vůči těm nejohroženějším v době války.

V tuto chvíli to nechci komentovat. Jsme na úplném počátku, a to bychom zabíhali do skutkových zjištění.