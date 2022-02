Američané uvažují o zmrazení dolarových rezerv ruské centrální banky

Jak daleko Američané v plánování opatření, které by vedlo ke zmrazení dolarů ruské centrální banky pokročili, podle Bloombergu není jasné. Plán se ale údajně začal rodit už v polovině ledna letošního roku.

Pokud by rozhodnutí padlo, mohli by Američané ruské rezervy v dolarech zmrazit jednoduše tak, že by zakázali jakékoliv obchody s nimi. Manipulace s větším objemem americké měny totiž podléhají odbavení americkým Federálním rezervním systémem (FED), což je obdoba centrální banky ve Spojených státech.