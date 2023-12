Vondráček: Premiér by měl vyměnit nekompetentní ministry, koalice se drží zuby nehty

„Za atmosféru ve Sněmovně může jak koalice, tak opozice. ANO je nejsilnější poslanecký klub a je spoluzodpovědné za tu atmosféru. Atmosféra je jedna z nejhorších, co jsem tam zažil, z toho důvodu, že jsme vzájemně ztratili uši, neposloucháme se. To není dobré. Mezi poslanci komunikace běžná je, nejde to ale špičkám,“ mírně střelil ministr i do vlastních řad.

„Petr Fiala se vždy bránil tomu, aby ho stylizovali do něčeho jiného, než je Petr Fiala. Před 10 lety mu říkali, „buď razantní jako Kalousek“, on to odmítl. Můj názor je, že co se týče té Nutelly, tady zřejmě došlo k tomu, že byl stylizován do role, kde to nebyl Petr Fiala. V tom je ten problém a lidé to asi vycítili,“ řekl ministr.