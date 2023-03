Rakušan chce diskuzi o nižší valorizaci platů politiků

„Přišli jsme s vlastním návrhem, abychom zvýšení platů politiků zpomalili stejným způsobem jako zpomalujeme valorizaci důchodů. Je to zodpovědné, pojďme se o tom bavit. Ale to, co navrhovalo, hnutí ANO, byl čistý populismus, se kterým ANO přišlo, aniž by to mělo s kýmkoliv prodiskutováno,“ řekl Rakušan.