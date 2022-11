Vondráčkovi se označení „teroristický stát“ vůči Rusku nezdá

„Terorismus jsme si zvykli označovat něco jiného, naši byli pro, ale teď by mě zajímal ten krok B, jestli je to jen gesto, nebo jestli z toho něco přímo vyplývá a tady jsem skeptický a spíš říkám, že terorismus jsme byli zvyklí nazývat nějaké politicky motivované násilné akce proti civilnímu obyvatelstvu,“ řekl Vondráček v diskuzním pořadu.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který v pořadu s Vondráčkem diskutoval, svůj nesouhlas neskrýval. „Pokud někdo hodí raketu doprostřed křižovatky během ranní špičky, nebo na dětské hřiště do parku uprostřed města, tak to nic jiného než prachsprostý terorismus není,“ kontroval.

„Pokud někdo drony a raketami útočí na civilní energetickou infrastrukturu, nebo například na teplárny jenom proto, aby v nadcházející zimě se Ukrajině a jejím lidem dařilo hůře, aby vytvářely tlak na to, aby byly například nový váleční uprchlíci, kteří budou proudit do Evropy a my to tady budeme řešit, tak to jsou prostě akty teroru,“ uvedl Lipavský.