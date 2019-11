V Řeporyjích chtějí pomník vlasovců, ruská ambasáda protestuje

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády. S Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům, na konci války ale pomohli osvobodit Prahu. Jejich velitel Andrej Vlasov byl sovětský generál, kterého zajali nacisté. Po skončení války jej Sověti popravili.

Pokud by byl pomník vlasovcům v Řeporyjích postaven, znamenalo by to podle velvyslanectví porušení závazků Česka vůči Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti z roku 1968.