V Kalifornii zemřel Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský

V Kalifornii zemřel v úterý Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský. Bylo mu 85 let. Po posledním rozloučení ve společenství českých krajanů v USA, o které řadu let jako kněz a později jako biskup pečoval, bude jeho tělo převezeno do České republiky, řekla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.