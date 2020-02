Středověké hradby v Břeclavi ukrývaly tajemství: podivně svázaná těla

Když před půl rokem objevili archeologové při záchranném výzkumu pod břeclavským zámkem základ zachovalé hradby nebo valu, byla to mezi odborníky senzace. Takový nález nikdo nečekal. Ale co našli výzkumníci v dalších odkrytých šachtách, které je zavedly až do období kolem roku 1050, vyrazilo všem před pár dny doslova dech. V základech přes tisíc let staré hradby nalezli torza tří svázaných lidí v neobvyklé poloze.