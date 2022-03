Socioložka: Rostoucí ceny ohrožují až třetinu domácností

Velmi ohroženou skupinou jsou pak lidé v exekuci a insolvenci, to je desetina dospělých. U nich je nezabavitelné minimum nastaveno velmi nízko a mají omezené možnosti, jak si zvýšit příjmy. A to nezabavitelné minimum neroste adekvátně s nárůstem inflace, natož s růstem cen energií.

To nejde úplně zobecnit. Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že je více strategií, způsobů, jak se osoby s nízkými příjmy, ohrožené chudobou, vyrovnávají se situací. Patří tam hledání dalšího zaměstnání či práce přesčas se všemi negativními důsledky, které to má na jejich rodinný život, psychiku či zdraví. Další strategií je omezování výdajů v různých oblastech, ať už je to kvalita potravin, péče o zdraví, zubařská péče. Problém je i v pokrytí nákladů na péči o děti, jejich volnočasové aktivity či školy v přírodě. To jsou ty jednodušší věci, jak se omezit.