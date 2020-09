Školkám roušky nehrozí

„Ani v případě zhoršení epidemiologické situace by ministerstvo zdravotnictví neuvažovalo o zavedení povinnosti nošení roušek v mateřských školách,“ potvrdila rozhodnutí Klára Doláková z MZ.

Právě před tím řada lékařů včetně epidemiologů a pediatrů varovala. Mohly by škodit Zatím je to tak, že chráněni rouškou musí být v mateřinkách jen rodiče, kteří si přijdou vyzvednout potomka. Děti a personál nemusí nosit ochranu obličeje.

Podle nich krátkodobé nošení například při cestě tramvají malým dětem neublíží a při bedlivém dohledu rodiče a snad i okolí ochrání, ale dlouhodobé nošení roušek by malým dětem v mnoha ohledech uškodilo.

V Německu je povinnost nošení roušek u dětí přitom stanovena hranicí 11 let, v Nizozemsku dokonce 13 let. V Rakousku musí roušky stejně jako dospělí nosit děti od šesti let věku.