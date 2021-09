Polí s řepkou v posledních letech ubývá

„Za posledních pět let klesla osevní plocha řepky podle dat Českého statistického úřadu o 13 procent na letošních 342 tisíc hektarů. Pole s řepkou tak představují méně než 12 procent celkové výměry orné půdy v ČR,“ uvedl Doležal.

Hlavním důvodem nárůstu produkce řepky v minulosti u nás bylo, že se vedle potravinářství využívá pro výrobu bio­paliv, která se podle zákona povinně přimíchávají do benzinu a nafty. Kvůli tomu je často terčem kritiky jeden z největších producentů, skupina Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO).

Sněmovna odmítla zvýšení biopaliv v benzinu. Nahrálo by to Babišovi, tvrdí opozice

„Vzhledem k tomu, že většina řepky putuje do potravinářského průmyslu, nižší produkce se následně promítá do vyšších cen potravin pro spotřebitele. Očekáváme, že vzhledem k výše uvedeným trendům bude růst cen řepky nadále pokračovat, což se může promítnout do cen vyrobených produktů z této komodity včetně oleje,“ doplnil.