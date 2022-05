Lékaři ji neoživovali, podle soudu chybu neudělali

Ten odmítl verzi příbuzných, že šlo o chybu lékařů a nemocnice by jim měla zaplatit odškodné 720 tisíc korun. U těžce nemocné ženy stižené mnoha vážnými zdravotními problémy došlo k srdeční zástavě. Lékaři ji neresuscitovali a ta zemřela.

Pozůstalí, manžel a dvě děti, se obrátili na soud s žalobou o 720 tisíc korun, protože podle nich takový postup lékařů neměl oporu ve zdravotním stavu ani v přání pacientky. Pardubický okresní soud dal příbuzným za pravdu s tím, že pokud nebylo přistoupeno k resuscitaci, mělo to být na základě tzv. negativního reverzu, tedy že by pacientka dopředu projevila svou vůli, aby ji při srdeční zástavě lékaři už neoživovali.

„Pacientce nebylo umožněno rozhodnout se o postupu léčby a tento postup zkrátil její život. Je nepochybné, že se mohla snížit kvalita jejího života, to však bylo pouze na její volbě. Resuscitace mohla pacientce život prodloužit,“ konstatoval soud. Odvolací pardubický krajský soud měl ale na věc opačný názor.

Upozornil, že rozhodnutí o neprovádění resuscitace bez informovaného souhlasu pa­cientky by mohlo být významné pouze tehdy, pokud by tento postup byl příčinou úmrtí. Podle znalců by totiž žena i při nepravděpodobném obnovení srdeční činnosti nebyla schopna přežít bez přístrojů.