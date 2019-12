Jihočeský kraj u soudu neuspěl, nové rozdělení zón ochrany na Šumavě platí

O rozsudku ČTK dnes informovala mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Návrh rozděluje národní park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany.

NP Šumava i ministerstvo tvrdily, že při projednávání postupovaly podle zákona. „Soud žalobu Jihočeského kraje odmítl jako naprosto zbytečnou, což paní hejtmanka Jihočeského kraje i její právníci od počátku museli vědět. Nemyslím si, že by měl kraj jen kvůli mediální pozornosti takto zaměstnávat úředníky, právníky i soudy placené z peněz daňových poplatníků," uvedl k rozsudku ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let. Nahradí současné členění, která má tři zóny. Rozloha bezzásahového území se prakticky nezmění.