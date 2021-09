Energetické šeky by potřební mohli dostat už koncem roku

Podle něho se čeká, že by z důvodu zvýšených cen elektřiny na burze mohlo dojít k ročnímu růstu plateb o deset procent. To by znamenalo, že česká domácnost by mohla platit v průměru o 1500 až 2000 korun ročně navíc. Vláda nyní podle Havlíčka hledá optimální variantu podpory a hodlá ji představit v příštích dnech. Šek by podle jeho slov nebyl jen symbolický příspěvek, ale měl by pokrýt značnou část zvýšených ná­kladů.