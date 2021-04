ČSSZ: Když má dítě ve škole pozitivní test, mají rodiče nárok na krizové ošetřovné

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění při nařízeném uzavření škol. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let doma, může pobírat 70 procent svého redukovaného výdělku. Nyní se jedná o navýšení na 80 procent, a to zpětně za dobu od 1. března. Na krizové ošetřovné je nárok i při nynější takzvané rotační výuce, kdy se žáci ve škole střídají. Rodiče peníze dostávají za týdny, kdy se děti učí z domova na dálku.