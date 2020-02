Cestovky ruší až do léta zájezdy do Číny

V Česku přibývá cestovních kanceláří, které kvůli šířící se nákaze koronavirem zrušily až do léta zájezdy do Číny. Většina však ještě vyčkává a věří, že šíření nákazy se brzy podaří zastavit. A i když se vyskytují onemocnění i mimo Čínu, zájem o zájezdy do jiných zemí neklesá, právě naopak.