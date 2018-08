doh, Právo

Demokratka, jejíž kampaň se zaměřuje hlavně na ekologická a ekonomická témata, vzbudila pozornost, když při registraci své kampaně uvedla adresu ve státě New Jersey. Její syn Eric Hafner použil tutéž adresu, když se o křeslo ve Sněmovně reprezentantů neúspěšně pokoušel v demokratických primárkách ve státě Oregon, podotkla CNN.

Pozoruhodná kandidatura Hafnerové přitom neodporuje zákonu. Ústava pouze vyžaduje, aby člen Sněmovny reprezentantů byl občanem USA starším 25 let a zároveň obyvatelem daného státu „v době zvolení“. Demokratka už dala najevo, že by si v případě vítězství v primárkách nechala změnit trvalé bydliště.

Pokud by v primárkách uspěla, byl by jejím soupeřem protřelý republikánský veterán Don Young (84). Nejdéle sloužící kongresman sedí ve Sněmovně reprezentantů už 45 let, přestože několikrát vzbudil rozruch svými výroky - například „vtipkoval“, že více vlků by vyřešilo problém bezdomovectví.