„Stanici je možné opustit pouze ve skafandru a spaní je tam jako v rakvi,“ líčila Musilová zážitky, které ji čekají. „Čeká nás omezené množství jídla, vody, elektřiny i vzduchu. Samozřejmostí je úplné odříznutí od okolního světa, jako bychom byli na jiné planetě,“ uvedla Musilová na pondělní tiskové konferenci v Bratislavě.

A "Martian" selfie at the Mars Desert Research Station in southern Utah. #MDRS #TheMarsSociety pic.twitter.com/yNjOhKX2ks

Simulovanou marťanskou kolonii tvoří velmi malý obytný prostor, kde budou účastníci, spát, vařit, cvičit a provádět simulovaný výzkum. K němu jsou určené laboratoře a observatoře.

A cold early morning "on Mars" (at the Mars Desert Research Station in Utah). #MDRS #TheMarsSociety pic.twitter.com/SkITYGbIsr