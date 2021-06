Zažijte romantický letní večer ve svém budoucím domě. Ještě než se začne stavět

Kolikrát jste si v myšlenkách na svůj budoucí dům asi říkali, jak těžké je si místnosti reálně představit. Jak se asi bude chodit po podlaze, která se vám líbí? Nebudou zásuvky v tomto místě překážet a tady zase chybět? A tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Zkrátka úskalí, která se při stavbě domu mohou objevit, je mnoho. Ideální by bylo si dům nejprve vyzkoušet a až pak se rozhodnout pro stavbu a definitivně položit základy. Dnes už sice můžeme leccos „vidět“ díky návrhům ve virtuální realitě, jenže dům, ve kterém chceme žít, je něco tak specifického, že si jej nechceme jen prohlédnout, chceme si jej zažít, ohmatat a vyzkoušet na vlastní kůži.

Přesně tento zážitek vám nabízí Centrum vzorových domů Praha, do kterého se dostanete po D11, exit 8. Čeká tu na vás hned sedm kompletně hotových a zařízených domů, navíc vybavených podle posledních trendů. Unikátní projekt Centra je prvním v ČR a využívá know-how z podobných projektů v Německu. Všechny domy jsou různorodé, ať už stylem interiéru, použitými technologiemi, pojetím zahrady nebo architektury samotné. Díky tomu si opravdu každý najde to, co je blízké jeho vkusu i potřebám.