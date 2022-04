Prodlužte si pobyt na čerstvém vzduchu. Pořiďte si chytré stínění

Udržitelnost je v současnosti téma, které se dostává do slovníku každého z nás. Záleží nám na tom, jakou energetickou třídu mají naše domy, a zajímáme se o to, jak se chovat ke svému okolí ohleduplně, ekologicky a udržitelně. S tím souvisí i to, jak a čím vybavujeme své zahrady, které jsou pro nás oázou klidu, kde rádi trávíme volný čas.