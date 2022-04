Plánujete nový dům? Bydlet můžete už za čtyři měsíce

Zásadní je vybrat si firmu, která vám váš budoucí dům neukáže jen na papíře, ale i v reálu. Například společnost Canaba má v Praze svoje Centrum vzorových domů , kde si můžete jejich moderní, zdraví prospěšné a zároveň úsporné bydlení v praxi vyzkoušet. A to samozřejmě ještě před podpisem smlouvy. V Nehvizdech u Prahy je možné navštívit sedm v České republice nejprodávanějších domů.

Svůj vysněný dům si tu projdete, můžete si v něm posedět, vypít kávu a promyslet, zda by vám jeho dispozice vyhovovaly nebo si je přejete lehce pozměnit. Společnost Canaba má totiž v nabídce nespočet dispozičních řešení každého svého rodinného domu.

Nová generace domů, které je dům Romance představitelem, však zaujme také svým účelným dispozičním řešením, díky kterému skýtá komfortní a přitom cenově dostupné bydlení i opravdu velké rodině. Vše je účelně rozmístěno, využit je každý centimetr prostoru. Ve své klasické variantě nabízí dům Romance dispozice 5 + 1 rozkládající se ve dvou podlažích. Jeho zastavěná plocha je 86 metrů čtverečních a podlahová plocha má štědrých 132 metrů čtverečních. A co je nejlepší? Tento dům může být váš už za tři až čtyři měsíce.

Pojďme se ale podívat dovnitř. Vchod do domu se nachází v jeho středu v přízemí, vejdete do prostorné haly. Pokračovat můžete do obývacího pokoje, který je propojen s jídelnou i kuchyní. Celý prostor je po celý den příjemně světlý, protože sem světlo proudí ze všech světových stran. K večeru si pak můžete zatopit v krbu, který je zasazen v samém srdci celého přízemí. Dodáte tak svému bydlení zase úplně jinou atmosféru.