Chytrá tepelná čerpadla ušetří čas, energii i peníze

U novostaveb je osazení tepelných čerpadel předvídatelným rozhodnutím, ale co v případě, kdy chceme touto technologií nahradit kotel ve starším domku? Každý, kdo se odhodlá k takové změně, sleduje kromě zlepšení životních podmínek a budoucích úspor nákladů za energii ještě jeden cíl – aby rekonstrukce byla co nejméně obtěžující. Aby proběhla téměř bez povšimnutí a bez zásahu do životního komfortu.