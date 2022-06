Mirka Topinková Knapková: Ze dna na úplný vrchol

Psal se rok 2012 a Mirka Knapková přijela na olympiádu do Londýna s formou jako hrom. Už po rozjížďce však radost opadla, ozvalo se zranění. Nebylo vůbec jisté, zda se česká reprezentatka dostane do další fáze závodu, ona to však i s nalomenými žebry zvládla a suverénně získala zlatou medaili.