Jan Koller: Do 19 let jsem netrénoval, na Spartě na mě fanoušci pískali

Asi málokdo by si na začátku devadesátých let pomyslel, že se z chlapce ze Smetanovy Lhoty stane historicky nejlepší střelec české reprezentace. „Vždyť já jsem do 19 let prakticky netrénoval. Sice jsem nějaký čas působil ve Strakonicích, ale tam jsem šel ještě jako brankář,” vysvětluje v Dobojovánu 202 centimetrů vysoký útočník.