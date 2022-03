Vlevo, vpravo, neviditelní i vzorní: Není chodec jako chodec

Všichni jsme někdy chodci a všichni musíme v provozu spolupracovat, abychom se všichni ve zdraví dostali do cíle. Někdy to ale vypadá, že někteří chodci na to trochu zapomínají. A nezáleží, jestli se na to s Anisem Stitou díváme zrovna jako řidiči, nebo také jako chodci.