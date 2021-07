Tragédie Kryštofa Haranta: Zradili ho ti, jimž nejvíc věřil

Zatímco odsouzenec vzkazoval po faráři Janovi Rosaciovi manželce, „aby při náboženství byla stálá“ a ve víře podobojí vychovala jeho děti, z tribuny čestných hostů přihlížel popravě Heřman Černín, někdejší přítel a druh z cesty do Svaté země.

To jitro 21. června 1621 bylo předzvěstí neklidných časů, kdy jedni přišli o vše, zatímco jiní využili tragédie k vlastnímu obohacení. Popravy a posmrtné zohavení mrtvých totiž vítězům od Bílé hory nestačily. Na prvním místě šlo o majetek. A tak po exekucích následovaly konfiskace, které zruinovaly rodiny odsouzených a povznesly císařovy věrné přívržence.

Pozůstalým nezůstalo moc možností volby: mohli živořit na okraji společnosti, odejít do exilu nebo se stát katolíky. Anna Salomena, vdova po Kryštofu Harantovi, prokázala pragmatickou schopnost přežití: necelé čtyři roky po popravě manžela se provdala za Heřmana Černína. A syny dala na vychování k jezuitům.

Paradoxní je, že převážnou většinu života byl Kryštof Harant vyznáním katolík. Jako katolík také vyjížděl na jaře 1598 na pouť do Svaté země. Doprovázel ho o dvanáct let mladší Heřman Černín z Chudenic, blízký příbuzný jeho nedávno zemřelé manželky Evy.

„V cestopisu je Černín v řadě epizodních historek líčen jako naprosto nesnesitelný blbec, který kolikrát ještě zkomplikuje už tak těžkou situaci, do níž se dostali,“ konstatuje historička Marie Koldinská v dokumentu ČT Cesta intelektuála k popravišti.

Vypadá to, že souputníci si trochu lezli na nervy. Možná hrál roli věkový rozdíl i kariérní ctižádost.

„Jako by svině pískala a osel bubnoval,“ tak popsal Harant tureckou hudbu.

Na protest proti porušování zásad náboženské svobody vyházeli v květnu 1618 vzbouřenci vedení Jindřichem Matyášem Thurnem z oken Pražského hradu dva královské místodržící a sekretáře. Přestože dotčení pánové defenestraci - českou to specialitu, již třetí v pořadí - přežili, vzpoura začala.

V lednu 1620 byl Kryštof jmenován prezidentem České komory, jednoho z nejvyšších zemských úřadů. Jeho životní ctižádost se konečně naplnila. To už ale nejspíš tušil, že vsadil na špatnou kartu.

Z hrdých rebelů se stali pokorní prosebníci. Císaře však neobměkčili. Panu Harantovi nepomohl ani fakt, že na Bílé hoře nebojoval a uchýlil se na Pecku. Tam trpně a v obavách vyčkával věcí příštích, přestože mohl spasit život útěkem do zahraničí, jako to prozíravě udělal hrabě Thurn.

Naivně podcenil situaci a doufal, že bouře přejde. Jenže ona nepřešla. Válka mezi katolíky a evangelíky, kterou české stavovské povstání předznamenalo, trvala třicet let. A tvrdá císařská ruka si porobila „kacířské“ Čechy a Moravany na další tři staletí... To ale předbíháme.

Kryštof Harant byl zatčen a převezen z Pecky k výslechu a soudu do Prahy . Kromě vykonávání úřadů za Fridricha Falckého mu přitížila také střelba do císařských oken. A neměl - třeba na rozdíl od Viléma staršího Popela z Lobkowicz - přímluvu v podobě vlivných katolických příbuzných. Rozsudek zněl: smrt stětím a ponechání hlavy při mrtvém těle.

„Jestliže má milá manželka setrvá u víře podobojí, nechť sobě to jistotně zaslibuje, že se se mnou v slávě nebeské shledá; pakli ne, nechť se tím marně nekojí... z strany mých dětí, to, že jí dostatečně poroučím a vůli mou poslední oznamuji, aby jim za praeceptora jezovitu... nebrala; nebo já vím, že by je tím... jedem Antikristovým nakvasili..., jestliže její nedbanlivostí který z mých dětí převeden bude, že na ni v den soudný budu pánu Bohu žalovati, a z toho ona jemu hrozný počet vydávali musí,“ zapřísahal kněze Jana.