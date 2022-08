Svým hlasem prodává matrace a daboval sexsymbol devadesátek

Cigánek se kvůli dabingu přestěhoval z Brna do Prahy a odešel z divadla. „Bylo fajn, že člověk začínal od nuly. Pak jsem stál vedle takových bardů jako pan Štěpnička, Zahajský, to bylo něco neuvěřitelného,” vzpomíná herec.

I přes to, že Cigánek odešel z divadelního jeviště, objevil se na televizních obrazovkách. „Když jsem naposledy dělal s panem režisérem Moskalykem Četnické humoresky, tak to byla neuvěřitelná škola, protože to byl filmový režisér a dělal to filmově pro tu televizi,” řekl dabér, který nemá komerční seriály pro televize příliš v lásce.