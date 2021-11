Stanou se benzinky nabíječkami? O nabíjení na čerpacích stanicích s expertem velké sítě

Elektromobilů bude na silnicích čím dál víc a s tím bude třeba i čím dál víc nabíjecích stanic, u nichž budou lidé trávit desítky minut. Protože asi nebudou chtít jen sedět v autě a očima hypnotizovat displej, stavět nabíječku u současných čerpacích stanic se jeví jako zajímavý nápad. O tom, jak to s instalací nabíječek na benzinkách funguje, co jde a co nejde, mluví novém díle podcastu Po asfaltu Lukáš Kopecký, expert na paliva společnosti MOL.