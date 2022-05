Prapodivné zážitky z organizování svateb dokážou vykolejit i otrlé svatebčany

Vracení se po rodičovské dovolené zpět za pracovní stůl může leckoho děsit, najdou se ale i tací, co už po pár měsících plenek a dětských her lační po vlastní realizaci a pracovním prostředí. Šárka je jedním z nich. Jakmile ji začaly svrbět prsty, že už by zase ráda pracovala, neotálela a přijala nabídku na své vysněné povolání. O víkendech teď tedy každou sezonu organizuje svatby ve svatebním resortu kousek od Prahy.