Očima Saši Mitrofanova: V zářijových volbách v Rusku nesmí kandidovat opozice

Představte si, že Miloš Zeman nebo Andrej Babiš by zakázali kandidovat všem, které nemají rádi. Nemluvím teď o tom, že v Zemanově případě by to skončilo, jak sám nedávno uvedl, osekáním politické scény na dvě strany, u kterých by si byl jist, že se podřídí jeho pokynům. Jde o samotný princip.