Očima Saši Mitrofanova: Svobodomyslné Rusy čeká tragédie

Nemám na mysli často zmiňovanou hrozbu použití jaderných zbraní, se kterou přišel Vladimir Putin. S trochou černého humoru lze poznamenat, že by v případě podobného vývoje byla budoucnost lidstva poměrně jasná, až zářící. Řeč je o postavení Ruska ve světě, který by přežil současné Putinovo šílenství.

Nevíme, za jak dlouho a s jakými výsledky skončí válka. Jedna věc je ale srozumitelná a týká se modelu chování, který začal proti Putinově zemi uplatňovat Západ. Je to aktivní snaha o co největší izolaci státu, který porušil všechna pravidla mezinárodního soužití, odmítá se omluvit za své barbarské počínání a nést jeho následky, a dokonce drze lže světu do očí. Navíc Putin vyhlásil válku Západu a zároveň hon na jinak smýšlející uvnitř Ruska.

Na konci tohoto procesu by mohlo být Rusko oslabené do té míry, že nebude mít na naplnění svých imperiálních snů a na ničení zemí a lidí, které nenávidí, protože umějí žít líp než obyvatelé Ruské federace. Je to ze strany Západu tvrdý, ale Ruskem v podstatě vynucený postup. Má to ale jeden velký háček: Co se pak stane se svobodymilovnými lidmi v této zemi?