Očima Saši Mitrofanova: Rusko válce jen bezmocně či lhostejně přihlíží

Naše pomoc Ukrajině, přesněji řečeno pomoc NATO a EU, jejichž je Česká republika členem, je mimořádně důležitá. S touto pomocí vzrůstá šance, že Putin dostane na Ukrajině přes prsty tak, že ho přejde chuť pokračovat dál. Do Moldavska, případně pokud nebude zastaven ani tam, na Slovensko či do baltských států. Že by šlo o členské země NATO? Jestliže Aliance mezitím neukáže svoji bojeschopnost, troufne si na její území. Dostatečně šílený na to, aby tento krok udělal, připadá dokonce i svému příteli Miloši Zemanovi.