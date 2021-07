Očima Saši Mitrofanova: Putin, Vrbětice a nepřátelský národ

Jedna z otázek totiž zněla, proč není na tomto seznamu Ukrajina, kterou kremelská propaganda vykresluje tak, že by tam byla z tohoto hlediska přirozená. Putin odpověděl: „Protože si nemyslím, že ukrajinský lid je vůči nám nepřátelský. Už jsem mnohokrát říkal a mohu to zopakovat znovu: mám za to, že Ukrajinci a Rusové jsou dokonce jeden a týž národ… Ale vedení Ukrajiny, dnešní vedení dnešní Ukrajiny je vůči nám zjevně nepřátelské.“

Z těchto výroků vyplývá kremelská pozice, že Česko tyto hranice rozumu překročilo a že na rozdíl od ukrajinského lidu, který je podle Putina totéž co ruský, je český národ zjevně totéž co české vedení. Tedy je Česko skrz naskrz nepřátelské.

„Náš verdikt je jednoduchý. Praha se zamotala do svých verzí, zamotala se do vlastních zájmů, protože to nemá nic společného s národními zájmy, a pak se už jen přepojila na vytváření mytologie a nastolování vlastních fantazií, které vydává za fakty,“ řekla Zacharovová. Jako jeden z důvodů ruského odmítnutí uvedla, že samotné české vedení není jednotné, co se týče verzí a vyhodnocení událostí ve Vrběticích.