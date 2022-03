Očima Saši Mitrofanova: Putin naplnil Orwellovy vize

Nevědomost je síla. Politruci napěchovali vojáky mnoha slovy, která se týkala dvou tezí seslaných shora, od Putina. Za prvé že Ukrajinu obsadili neonacisté, kteří mučí a terorizují mírové obyvatelstvo. Za druhé, a to vyplývá z toho prvního, že budou řadoví, takzvaně prostí Ukrajinci radostí bez sebe, když uvidí ruské osvoboditele. Šťavnatá děvčata se budou na ně vrhat s květinami a vášnivou touhou v očích, ženské přinesou chléb a sůl a chlapi kořalku, aby ruské bratry uvítali. Ve skutečnosti se střetli s oprávněnou a zuřivou nenávistí, a navíc s tak virtuózními sprostými nadávkami v rodné ruštině, že museli upadnout do stuporu, protože je to vlastně jediný jazyk, kterému doopravdy rozumějí.

Svoboda je otroctví. Putin vedle „denacifikace“ vytyčil jako cíl své války „demilitarizaci“ Ukrajiny. Přeloženo do normální řeči, znamenalo by to svržení vojenskou silou demokraticky zvoleného prezidenta cizí země a nastolení své nadvlády nad touto zemí. Jen proto, že Putin chce, aby byla pod jeho knutou. Z Kremlu zaznělo, že poté, co tuto operaci Moskva dokončí, mohou Ukrajinci svobodně zvolit svého prezidenta. Orwelle, Orwelle, vždycky na tě dojde. Nerýmuje se to, ale pravda to je.