Očima Saši Mitrofanova: Maj’ nový STAN, jim na nohy netáhne

Nakonec se to povedlo. Až na staronového předsedu Víta Rakušana vzešlo ze sněmu nové nejvyšší vedení. A když se začala vyvíjet diskuse směrem, který hrozil pokažením scénáře Fénix povstává z popela, došlo k jejímu okamžitému ukončení se zdůvodněním, že sněm se nesešel pro debaty, ale primárně pro to, aby bylo zvoleno nové vedení, jehož demokratické zaměření nebude zpochybňováno. Demokraticky se tedy víc nediskutovalo.

Tento moment nastal poté, co jeden delegát pochválil předsedu lidovců Mariana Jurečku, že se umí patřičně postarat o zajištění výhodných míst pro své spolustraníky ve státních strukturách, které má partaj v gesci. Následně vyzval k témuž Starosty a nezávislé, i kdyby to umísťování svých lidiček mělo hnutí provést za cenu porušení slibů, které dalo voličům. Ihned se nesouhlasně ozval předseda Rakušan a pak se diskuse uťala.

Kdo by se divil. Čertví, kolik takto rozdivočelých delegátů bylo připraveno říct, co doopravdy nosí v srdci jako politické krédo. Třeba žádný. Ale na druhou stranu nelze vyloučit, že v sále byli přítomni další, dosud neodhalení Červinkové. I kdyby to bylo riziko jen nepatrné, stejně nemohlo být nulové, a pokud by se rozjelo mudrování zdaleka nejen o kolonizaci státní správy STAN, ale třeba i o soužití s Romy a na jiná témata, která nejeden volič vnímá úplně jinak než nově zvolené vedení hnutí, byl by obrázek mimořádného sněmu nikoli ozdravný, ale zničující.