Kandidátka STAN v Poděbradech odstoupí celá, do voleb půjde pod jinou značkou

„Je to tak, celá kandidátka odstupuje,” řekl listu Červinka, který po výzvě předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana z kandidátky odstoupil. Rozhodl se také ukončit své členství ve STAN. Spolu s ním se rozhodli podle MfD skončit i všichni ostatní kandidáti hnutí v Poděbradech. Místo pod hlavičkou STAN půjdou do voleb pod jinou značkou.

„Náš starosta udělal nebetyčnou hloupost, omluvil se, nicméně systém je nemilosrdný a výsledkem je mediální štvanice směřující k jeho odvolání z kandidátky STAN do příštích voleb. Máme posledních 24 hodin na získání 1003 podpisů, abychom šli do voleb jako nezávislí kandidáti a mohli pracovat dál. Máme 21 osobností, kteří fakt něco dokázali, a bylo by škoda nemít aspoň možnost je volit,” uvedl na facebokovém profilu svého Zahradnictví zastupitel Jaroslav Štěpán (STAN).

„Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,” řekl. Při vysvětlení na policii tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a že by chtěl Romy střílet.