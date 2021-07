Na dovolenou autem? Tipy z praxe, jak lépe zvládnout dlouhou cestu

Mnoho z nás na dovolenou už vyrazilo, další spousta se na to chystá – a pro mnoho lidí je to jedna z mála velkých cest, na které se během roku vydávají. Nezáleží na tom, zda jedete do Chorvatska, Norska anebo „jen” na Slovensko, už tříhodinová cesta s dětmi může vyžadovat určitou přípravu.

Ovšem rad, jak řídit v horku nebo co všechno na autě zkontrolovat, než vyrazíte, najdete na internetu spousty a není jednoduché se v nich zorientovat. Proto jsem hledal v praxi – vyzpovídal jsem člověka, který pravidelně jezdí do zahraničí s malými dcerami. Jak na to připravuje je i sebe, co pomáhá jeho dcerám, aby se vypořádaly s kinetózou (v podcastu zaznívá „lokomoční nemoc”, což pochází z polského výrazu pro kinetózu „choroba lokomocyjna”).