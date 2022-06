Mladé sestry Novákovy mají společnou vášeň, tatínka ale musely přesvědčovat

V současnosti Klára dabuje každý všední den, Adéla zhruba třikrát do týdne. „Mám odjet na rok pryč a hlavní věc, co mi bude chybět, je dabing,” vysvětluje Adéla, která studuje japanologii a kvůli tomu nemá na dabing tolik času. Díky znalosti japonštiny ale občas překládá japonské scénáře a ráda by dabovala více japonských filmů a seriálů.