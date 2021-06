Jurečka: Z vládní spolupráce s Babišem jsem se poučil

PoliTalk

Rozhovory s politiky o aktuálních tématech. Provázet jimi vás budou naši političtí redaktoři.

Jak se vám poslouchá, že ODS poslouží jako výtah do Sněmovny pro TOP 09 a KDU-ČSL, které se pohybovaly na pětiprocentní hranici?

Vždycky se u toho pousměji. Opakuji, že nejlepším průzkumem jsou volby. V loňských krajských volbách šla KDU-ČSL v pěti krajích samostatně. A jen ty by nám z hlediska počtu voličů daly dohromady potřebných pět procent pro vstup do Sněmovny. A to nepočítám svůj domovský (Olomoucký) kraj, kde jsme byli jako hlavní partner, který dokázal tu koalici táhnout.

Takže nesouhlasím s tím, že bychom měli problém se do Sněmovny dostat. Že se pohybujeme v preferencích mezi 4 až 7,5 procenty, je takhle dlouhodobě. To tak prostě je. Nicméně kromě roku 2010 dokázala KDU-ČSL vždycky uspět.

Jak si ten čtyř- až sedmiprocentní strop vysvětlujete? Vaše témata nejsou dostatečně přitažlivá pro voliče?

Myslím, že klást důraz na podporu rodičů, seniorů a ochranu životního prostředí je velmi důležité. Ale stává se, že tato témata neoslovují velké davy lidí. Z našeho pohledu konzervativní strany, která se snaží přinášet rovnováhu do společnosti, holt nejsme strana, která by oslovovala velkohubými gesty a siláckými řečmi, jak tomu je u některých mých kolegů.

Přemýšlíte nad tím, že jste s odchodem Dominika Feriho ztratili lákadlo, jak sebrat mladé voliče Pirátům se STAN?

Takhle nad tím prvoplánově nepřemýšlíme, že by nám zmizel nějaký „lákač“.

Myslíte, že je Dominik Feri nahraditelný?

Není nahraditelný v dosahu na sociálních sítích. Toho nejsme schopni dosáhnout, i kdybychom posčítali několik profilů. Ale z hlediska toho, co chceme nabídnout mladým lidem a jak je chceme oslovovat, myslím, že náhradu dokážeme najít.

Ozvali se vám spolustraníci, že jim vadí, že jste jako křesťanská strana součástí projektu, jejíž výrazná bývalá tvář je spojována s obviněními ze sexuálního násilí? Cítil jste tlak?

Měl jsem od lidí několik reakcí, a to nejenom z řad spolustraníků a příznivců. Ale ten článek vyšel v patnáct hodin. A ty reakce byly v momentu, kdy už jsem věděl, že Markéta (Pekarová Adamová) o tom s Dominikem mluví a chystají na večer prohlášení. Víceméně poté, co bylo oznámeno, že končí jako poslanec i na kandidátce a odchází z politiky, jsem další negativní reakce na to, že jsme v koalici Spolu s TOP 09, nedostával.

Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že dítě má mít předpokládané právo na matku a otce a jako KDU-ČSL nebudete adopci dětí homosexuály podporovat. Není to tedy to, co u vaší strany mladým voličům chybí?

My jsme konzervativní strana, která svůj program staví na konzervativních hodnotách, jež vycházejí z křesťanství a židovství.

Společnost se však vyvíjí nějakým způsobem a i toto téma už může být za čas konzervativní...

Určitě, pokud se společnost vyvíjí, předpokládám, že se bavíme také o tom, že společnost nemá ten názor stoprocentní. Tedy třeba nějaká část lidí, která má velmi podobný názor jako máme my, lidovci, a očekává, že ho budeme hájit.

Nemohlo by ale dětem z dětských domovů a ústavů být lépe v rodině, která funguje, i když tam jsou oba partneři stejného pohlaví? Jaké jsou pro vás důvody, že je tomu naopak?

Jedním z těch důvodů je pohled do práv dítěte. Aby se mohlo svobodně rozhodnout a říct, že má právo na to, aby bylo vychováváno v rodině, kde je maminka a tatínek. A dneska řešíme, že kdyby se tady ve větší míře podporovala a rozvíjela pěstounská péče, mohli bychom argumentovat i tím, že by dětí v ústavech výrazně ubylo. A pak je také potřeba, aby se upravily stanovy, které umožňují, že dítě zůstává v dětském domově, když o něj rodič během roku neprojeví zájem. Zápasíme s tím, že jsou tu rodiče, kteří by si dítě rádi vzali, ale nejsou schopni se k němu dostat.

Mluvíte o tom, že by mělo dítě mít právo si říct, kdo jej bude vychovávat. Partnerovi Matěje Stropnického Danielu Krejčíkovi přišel dopis od holčičky z dětského domova s tím, že se jí líbil v pořadu Výměna manželek. A pokud by to tety z ústavu dovolily, ráda by šla k nim...

Nechci hodnotit případ na základě jednoho mediálního vzkazu. Je potřeba si taky říct, proč tam ta holčička je; což nevím. A jestli je ve stavu, kdy je možné jí dát do dočasné nebo trvalé pěstounské péče. Takže to jsou potom věci, které samozřejmě emočně působí velmi silně, ale realita může být úplně někde jinde.

Shodnete se v této otázce uvnitř koalice?

To je specifické téma. Obecně jsou etická témata záležitostí individuálního rozhodnutí a vědomí a svědomí každého z poslanců. Takže pokud by na hlasování došlo, ať se každý poslanec rozhodne sám.

Koalice Pirátů a STAN je často obstřelována kvůli zvyšování daní. Na druhou stranu ve vašem programu se hovoří pouze o úsporách. Nebylo by fér vzhledem k nižšímu sociálnímu pojištění na straně zaměstnavatelů a manku po koronavirové pandemii lidem přiznat, že se i příjmy budou možná muset zvyšovat?

Myslím, že je tu opravdu rozdíl v přístupu mezi našimi dvěma koalicemi. Z mé zkušenosti člena vlády se dá najít mezi 40 až 80 miliardami efektivních úspor. A pak si myslím, že bude klíčové, zda bude budoucí vláda schopná dobře nasměrovat velké množství prostředků z fondů a plánu obnovy do ekonomiky tam, kde to má multiplikační efekt. Jsem přesvědčený, že ekonomika poroste kolem 3,5 až 4 procent HDP ročně, a když udržíme i nízkou nezaměstnanost, je to cesta, jak začít sanovat schodek (rozpočtu).

A upřímně si ani neumím představit změnu daní, která by přenesla 100 až 150 miliard korun do rozpočtu, aniž by to tvrdě nezasáhlo domácnosti a firmy. Na druhou stranu počítáme v programu s valorizací a zvyšováním daní z hazardu a spotřebních daní v oblasti alkoholu a tabáku. Ale to přinese peníze v řádu jednotek až desítek miliard korun.

Nenahrává vám to i trochu? Jak vlastně vnímáte komentáře typu, že lídři sice nejsou „nic moc“, ale nelze to hodit nikomu jinému než Spolu, pokud nechceme vyšší daně a tak dále?

Určitě nemůžu souhlasit s tím, že lídři Spolu nejsou „nic moc“. Když se podívám na mé kolegy, Petra i Markétu znám za poslední rok a půl, troufnu si říct, velmi osobně. A jsou to lidé, kteří jsou velmi charismatičtí. A především naplňují to, co očekávám od lidí, kteří mají spravovat tenhle stát; méně show a více poctivé práce.

Od začátku se nicméně u Pirátů a STAN mluvilo o sympatiích mezi lídry, zatímco mezi vašimi stranami byly nějaké rozpory především u minulých představitelů. Připomeňme, že Miroslav Kalousek byl šéfem KDU-ČSL. Klape vám to nyní?

Myslím, že ano. Ten, kdo nás pozoruje i prostřednictvím sociálních sítí, vidí, že spolupráce a schopnost táhnout za jeden provaz nejsou hrané. To nemůžete hrát v řádu týdnů a měsíců. Lidé vidí, že když s námi mluví, doplňujeme se a velmi dobře vycházíme lidsky. To si myslím, že je základ toho, aby to mohlo fungovat politicky.

A vzpomněla jste Miroslava Kalouska a založení topky, kam odešlo hodně lidovců. Nyní to ukazuje, že najednou umíme hledat společnou cestu, řešení a program, protože nám o tu zemi jde. Museli jsme potlačit svá ega i ega těch stran, abychom vytvořili koalici.

Takže je vidět, že nám jde o něco více než jen to, jestli skončí Jurečka nebo Pekarová ve Sněmovně. Mám svou práci, a když ze dne na den skončím v politice, nebudu čekat na to, kdo mě zaměstná. Mám se kam vrátit.

Mrzí vás, že součástí vaší koalice není hnutí STAN?

Upřímně mě to mrzí, protože jsme usilovali o to, abychom vytvořili čtyřkoalici i se STANem.

Jak si vysvětlujete, že dali přednost Ivanu Bartošovi a Pirátům?

Prostě se tak rozhodli.

Nemyslíte, že za tím byly i minulé personální animozity, jak jsme již zmiňovali?

Ne, to si nemyslím. Bavil jsem se o tom s Vítkem Rakušanem (předseda STAN – pozn. red.), měli jsme k tomu několik jednání, včetně společných s Petrem (Fialou) a Markétou (Pekarovou Adamovou). Je to jejich rozhodnutí a plně ho respektuji.

Přemýšlíte i nad tím, jak to dáte po volbách dohromady s Piráty a STAN? Sám naznačujete, že v zásadních otázkách, jako jsou daně, se rozcházíte...

Samozřejmě to jednoduché nebude. My jasně říkáme, že je pro nás nepřijatelné, aby se zvyšovala celková daňová kvóta. Můžeme se bavit o dílčích změnách, ale rozhodně nechceme zvyšovat celkové daňové zatížení lidí a firem, protože toho po covidu mají plné kecky. Takže to nebude jednoduché hledání kompromisu, ale věříme, že zvítězíme a budeme mít podstatné slovo, abychom řekli, že tudy cesta nevede.

Další věcí je, že i kdybyste se dohodli, nemusíte disponovat 101 hlasy. Zásadní možná proto bude, kdo skončí na konci pelotonu. Byla vy pro vás po volbách přijatelná spolupráce s hnutím Přísaha Roberta Šlachty?

Vidím to velmi problematicky. Vidím v tom „béčko“ hnutí ANO. S vysokou pravděpodobností, kdyby tu byla většina ANO, SPD a Přísahy, myslím, že je vymalováno a rozhodnuto o tom, jaká tu bude v příštím volebním období vláda. Ale věřím, že voliči tohle umí prokouknout. Není to cesta, která by Českou republiku vedla k nějaké trvalé a lepší změně.

Chcete se znovu stát ministrem zemědělství?

Je to jedna z variant, kdybychom uspěli a sestavovali vládu; čemuž věřím. A dává mi to asi největší logiku.

Poprvé jste byl ministrem zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) spolu s Andrejem Babišem (ANO). Ve vyjádřeních se dnes straníte možnosti opakování spolupráce. Co se vlastně změnilo?

Podobně jako ODS a TOP 09 jsme tu možnost měli již v roce 2017. Když člověk zjistí, že je s někým spolupráce velmi komplikovaná, myslím, že má vyhodnotit, jestli to chce znovu opakovat. My jsme do toho nešli. Naopak sociální demokraté se po velmi zvláštním sjezdu rozhodli, že do toho půjdou. A vidíme, kde dnes jsou.