Český Belmondo Jiří Krampol: Na škole se v něm obrovsky spletli

Krampol, který se později proslavil s vlastním pořadem Nikdo není dokonalý, začínal u dabingu už začátkem 70. let. Když po emigraci Jana Třísky převzal namlouvání francouzské herecké ikony Jeana-Paula Belmonda, asi netušil, že mu diváci hlas tohoto filmového rošťáka už neodpářou. Dnes má na svém kontě více než 30 jeho filmových rolí.

Které Belmondovy filmy a hlášky má v oblibě? Podařilo se mu setkat se i se svým francouzským dvojníkem? Jaký byl oproti dnešku dabing v 70. letech? A co říká na to, že některé filmy nechávají televize předabovávat? To vám prozradí podcast V českém znění dabéra Richarda Wágnera. Střípky z pořadu V českém znění můžete sledovat i na Instagramu.