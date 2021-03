Zlom v chladném březnu přijde ve druhé polovině měsíce, tvrdí meteorologové

Týden od 8. do 14. března by měl být srážkově nadprůměrný v celém období. Na horách by mělo sněžit, v nížinách bude pršet nebo padat déšť se sněhem. Noční teploty by se měly pohybovat v rozmezí -6 až -2 °C, denní od 3 do 7 °C.

Stejný charakter počasí přetrvá i v dalším týdnu od 15. do 21. března. Mělo by být většinou oblačno, občas déšť, na horách přechodně sněžení. Noční teploty -2 °C do plus šesti. Nejvyšší denní teploty 4 až 10 °C.

Zlom nastane třetí březnový týden, kdy by mělo přijít přechodné oteplení. Noční teploty by se měly pohybovat na průměrném 1 °C, denní by měly pohybovat kolem 12 °C, ale teploměr může šplhat až k 16 °C.

Přelom března a počátek dubna by měl být teplotně podobný jako předchozí týden. Meteorologové počítají ale s možným ochlazením, které by nakonec týden 29. 3. až 4. 4. mohlo toto období teplotně posunout do průměrných hodnot.