Září bude příjemně teplé, slibují meteorologové

Po očekávaném přechodu studené fronty, která s sebou o víkendu přinese bouřky a citelné ochlazení, se teploty budou opět zvyšovat. Příští týden ve středu by měly vystoupat dokonce až k 29 stupňům a i dál se budou pohybovat kolem letních 25 stupňů. V této době by mělo také nejvíc pršet.

Školní rok začne deštivě. V týdnu od 31. srpna do 6. září by mělo být zpočátku zataženo až oblačno a mělo by také pršet. Postupně by se mělo vyjasňovat, většinou by mělo být polojasno, občas s přeháňkou, ojediněle bouřkou. Denní teploty zpočátku období vystoupají na 18 až 23 stupňů, postupně pak až 25 stupňů.