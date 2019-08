Žádné tropy, jen příjemné teplo slibují meteorologové na konec prázdnin

V týdnu od 19. do 25. srpna by se noční teploty měly zpočátku pohybovat mezi 19 až 15 °C, postupně klesnou na rozmezí 14 až 10 °C. Maximální denní teploty budou dosahovat 25 až 30 °C, uprostřed týdne by se mělo prudce ochladit a teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 °C. Tento týden by mělo také nejvíce pršet. Meteorologové očekávají srážkový úhrn kolem 20 mm.

Od 26. srpna do 1. září se noční teploty dostanou na 14 až 6 °C, denní by se měly vyšplhat až k 28 °C. Meteorologové počítají s tím, že by tento týden měl být bohatší na srážky.

Relativně nejchladnějším bude pravděpodobně týden od 2. do 8. září. V noci by měly teploty klesnout na pět stupňů, denní by měly být na průměrných 21 stupních.

Od 9. do 15. září by měly noční teploty zůstat na průměrných devíti stupních, odpolední by se mohly vyšplhat až k 27 °C, průměr by měl být 22 °C.