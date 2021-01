Začátek února bude tuhý

V sobotu i v neděli by se teploty i přes den měly držet pod nulou, přičemž v neděli v noci mohou padat až k -11 stupňům Celsia, v pondělí by pak mohly noční teploty spadnout dokonce až na -14 stupňů.

Sněžit by na přelomu týdne mělo zejména v sobotu a v pondělí, během následujícího týdne lze čekat i déšť.

Z následujících čtyř týdnů (od 18. ledna do 14. února) by měl být nejchladnější ten od 1. února. „Všeobecně by první polovina února měla být chladnější než druhá polovina ledna, ale velké rozdíly v teplotách mezi jednotlivými týdny neočekáváme,“ uvedli meteorologové.