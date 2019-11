Vánoční dny budou mrazivé a možná se dočkáme i sněhu

První prosincový týden by měly provázet teploty pod bodem mrazu. Noční by se měly pohybovat mezi 0 až -6 °C. Mrznout by mělo i během dne, teploty se budou pohybovat v intervalu od -2 do 2 °C. Oteplit by se mělo až ke konci týdne, kdy by se denní teploty měly dostat až k 6 °C. V první polovině týdne by mělo na horách sněžit a sníh se může objevit i v nižších polohách. Ke konci týdne by mělo začít spíše pršet nebo se objeví srážky smíšené.