V Česku je počasí na houby

„Růstu hub nejlépe vyhovuje relativně teplé a vlhké počasí, tedy teploty od 15 do 22 stupňů a občasný déšť nebo přeháňky. A to bude tento týden splňovat díky chladnému severozápadnímu až severnímu proudění. To se sem bude dostávat kolem tlakové výše nad Velkou Británií,“ uvedla Honsová.