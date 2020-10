Teploty po víkendu spadnou, celý říjen ale bude spíše teplý

Výhled se týká období od 5. října do 1. listopadu. „S pokračujícím podzimem budou průměrné teploty postupně klesat, ale většinou se budou pohybovat blízko rozhraní běžných a nadprůměrných hodnot. V porovnání s dlouhodobým průměrem bude s největší pravděpodobností nejteplejším druhý předpovědní týden,” uvedl ČHMÚ.

Co se srážek týče, nebude žádný ze čtyř následujících týdnů nijak vybočovat z průměru. Relativně více by mělo pršet od 12. do 25. října, méně pak na začátku a na konci měsíce.