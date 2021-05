Teplo v květnu nečekejte, varují meteorologové

V týdnu od 3. do 9. května by se noční teploty měly pohybovat v rozmezí 0 až 4 °C, na některých místech Česka se objeví přízemní mrazíky. Denní teploty by měly být v intervalu od 11 do 15 stupňů a od poloviny týdne by se mělo oteplovat. V pátek meteorologové počítají, že by se teploty mohly dostat k 17 °C. během všech pracovních dnů se čeká déšť nebo dešťové přeháňky. Druhý květnový víkend by měl být teplý. V sobotu se rtuť teploměru dostane až ke 20 °C. V neděli by mělo být teplé i ráno, kdy se teploty budou pohybovat mezi 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C.